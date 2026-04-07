مصدر إيراني كبير لرويترز: طهران لن تظهر مرونة ما دامت أمريكا تطالب بالاستسلام

دبي 7 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم الثلاثاء إن إيران والولايات المتحدة تواصلان تبادل الرسائل عبر باكستان، لكن طهران لن تبدي أي مرونة ما دامت واشنطن مستمرة في المطالبة “باستسلامها تحت الضغط”.

وذكر المصدر الإيراني الكبير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قطر نقلت أمس الاثنين رسالة من طهران إلى الولايات المتحدة ودول المنطقة مفادها أنه إذا هاجمت واشنطن محطات الكهرباء الإيرانية، “فإن المنطقة بأسرها والسعودية ستغرق في ظلام دامس جراء الهجمات الانتقامية الإيرانية”.

وحذر من أنه “إذا خرجت الأوضاع عن السيطرة، فإن حلفاء إيران سيغلقون مضيق باب المندب أيضا”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

