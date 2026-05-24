مصدر إيراني لرويترز: طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 24 مايو أيار (رويترز) – قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم الأحد إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة.

وقال المصدر “سيجري تناول الملف النووي في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهو ليس جزءا من الاتفاق الذي يجري العمل عليه حاليا. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن شحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد”.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

