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مصدر بالأمم المتحدة: قوات إسرائيلية تطلق قذيفة دبابة على موقع لقوات حفظ السلام في لبنان

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بيروت (رويترز) – قال مصدر في الأمم المتحدة لرويترز إن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة دبابة على برج مراقبة يستخدمه جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في جنوب لبنان يوم الأربعاء، في واحدة من ثلاث وقائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تعرضت فيها مواقع قوات حفظ السلام لإطلاق نار من جانب إسرائيل.

وأضاف المصدر أن اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح، لكن ليست خطيرة، بعد إطلاق النار على برج المراقبة في القاعدة الرئيسية للقوة في الناقورة.

ولم تقع إصابات في الواقعتين الأخريين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية