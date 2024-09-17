مصدر بالحكومة الإسبانية: رئيس السلطة الفلسطينية عباس يزور إسبانيا يوم 19 سبتمبر

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مدريد (رويترز) – قال مصدر بالحكومة الإسبانية لرويترز يوم الثلاثاء إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيزور إسبانيا يوم 19 سبتمبر أيلول.

وتأتي الزيارة بعد أشهر قليلة من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطينية، وبعد أيام من استضافة إسبانيا اجتماعا رفيع المستوى لعدة دول إسلامية وأوروبية لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

واستضاف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الجمعة الاجتماع الذي حضره نظراؤه الأوروبيون ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة.