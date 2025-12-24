مصدر تركي: أنقرة ناقشت المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حماس

reuters_tickers

1دقيقة

أنقرة 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان التقى اليوم الأربعاء مع مسؤولين من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أنقرة لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفع الاتفاق للمرحلة الثانية.

وأضاف المصدر أن مسؤولي حماس أبلغوا فيدان بأنهم استوفوا متطلبات الاتفاق لكن إسرائيل تواصل استهداف غزة لمنع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي حماس قالوا أيضا إن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس كافيا وإن سلعا حيوية مثل الأدوية وتجهيزات المساكن والوقود مطلوبة بشدة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)