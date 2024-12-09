مصدر تركي: جماعات معارضة سورية انتزعت منبج من قوات سوريا الديمقراطية

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر أمني تركي يوم الاثنين إن جماعات معارضة سورية مدعومة من أنقرة انتزعت السيطرة على مدينة منبج في شمال سوريا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من إعلان المعارضة الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال الأيام القليلة الماضية كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المدينة وسط قتال عنيف مع الجيش الوطني السوري وجماعات أخرى تدعمها تركيا.

واستمرت الاشتباكات في الشمال رغم النجاحات السريعة المفاجئة التي حققتها المعارضة في السيطرة على حلب في البداية ثم على العاصمة دمشق في الجنوب يوم الأحد.

واستغرق الهجوم المباغت أقل من أسبوعين بعد حرب استمرت 13 عاما.

وأظهر مقطع مصور تحققت رويترز من صحته ترحيب الناس بقوات المعارضة في منبج التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية وإلى الغرب من نهر الفرات.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، وهي الوكالة الرسمية التركية، أنه يجري تفتيش المنطقة بحثا عن ألغام أرضية وفخاخ ربما خلفتها الفصائل المسلحة الكردية.

وقوات سوريا الديمقراطية عضو رئيسي في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتقول تركيا إن قوات سوريا الديمقراطية تعمل تحت قيادة جماعة إرهابية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور الذين يقاتلون الدولة التركية منذ 40 عاما.

وهنأ عبد الرحمن مصطفى، رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” التابعة للمعارضة المدعومة من تركيا، القوات التي سيطرت على منبج.

وقال مصطفى عبر منصة إكس “نقف بكل فخر واعتزاز مع قواتنا البطلة، ونشد على أيديهم لاستكمال تحرير كل شبر من أرضنا وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والكرامة”.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستبقي على وجودها في شرق سوريا، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية، وإن واشنطن ستتخذ الخطوات اللازمة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. وتشير التقديرات إلى أن لدى الولايات المتحدة 900 جندي في شرق سوريا على سبيل التحوط في مواجهة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات الأمريكية في سوريا في الأيام القليلة الماضية ركزت على خلايا تنظيم الدولة الإسلامية لمنع عناصرها من استغلال نجاحات المعارضة السورية المسلحة.