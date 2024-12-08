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مصدر تركي: مقاتلون من المعارضة السورية يقتربون من النصر على القوات الكردية في منبج

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إسطنبول (رويترز) – قال مصدر أمني تركي يوم الأحد إن القوات السورية المدعومة من أنقرة سيطرت على نحو 80 بالمئة من منطقة منبج بشمال سوريا وتقترب من تحقيق النصر على القوات الكردية هناك.

وقال المصدر في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذي يسيطرون على منبج منذ فترة “القتال ضد وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني يقترب جدا من تحقيق النصر. وهناك تدخلات جوية وبرية تتواصل لانتزاع منبج من أيدي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني”.

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