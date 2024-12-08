مصدر تركي: مقاتلو المعارضة السورية دخلوا مدينة منبج الشمالية

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر أمني تركي يوم الأحد إن مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة دخلوا مدينة منبج بشمال سوريا بعدما انتزعوا السيطرة على معظم المنطقة المحيطة بها من القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

تأتي العملية بعد إعلان مقاتلين من المعارضة السورية في الجنوب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على دمشق.

وقال المصدر في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذي سيطروا على منبج لفترة طويلة “القتال ضد وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني يقترب جدا من تحقيق النصر. وهناك تدخلات جوية وبرية تتواصل لانتزاع منبج من أيدي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني”.

وذكر المصدر في وقت لاحق أن مقاتلي المعارضة موجودون داخل مدينة منبج نفسها. ولم يرد تعليق بعد من المقاتلين الأكراد في المدينة، التي تبعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية وإلى الغرب من نهر الفرات.

وفي وقت سابق، قال مقاتلون من المعارضة السورية إنهم بدأوا هجوما على منبج، وذلك وفقا لبيان نشرته جهة وصفت نفسها بأنها “وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” على منصة إكس يوم الأحد ولكنه بتاريخ يوم السبت السابع من ديسمبر كانون الأول.

وتعد وحدات حماية الشعب الكردية عنصرا رئيسيا في القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة ضمن التحالف المناهض لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقول أنقرة إن وحدات حماية الشعب هي جماعة إرهابية مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتون الدولة التركية منذ 40 عاما.