مصدر حكومي: باكستان واثقة من حضور إيران المحادثات مع أمريكا

reuters_tickers
20 أبريل نَيْسَان – قال مسؤول حكومي باكستاني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن إسلام اباد واثقة في قدرتها على إقناع إيران بحضور محادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، “تلقينا إشارة إيجابية من إيران. الأمور لا تزال غير مستقرة، لكننا نسعى جاهدين لضمان حضورهم عند بدء المحادثات غدا أو بعد غد”.

وأشار المصدر إلى أن باكستان تتواصل على نحو فعال مع طهران وواشنطن مع اقتراب الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

