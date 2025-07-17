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مصدر دبلوماسي فرنسي: وزراء أوروبيون حثوا إيران على العودة للمحادثات النووية فورا

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باريس (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي فرنسي يوم الخميس إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا لوزير الخارجية الإيراني إن على إيران استئناف الجهود الدبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق نووي “قابل للتحقق ومستدام”.

وأضاف المصدر عقب أول اتصال هاتفي بين الوزراء منذ الغارات الجوية الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو‭ ‬حزيران “أكد الوزراء أيضا عزمهم استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف”.

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