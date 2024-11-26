مصدر رسمي: طائرات عسكرية أردنية تُسقط مساعدات على شمال غزة لأول مرة في 5 أشهر

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من سليمان الخالدي

عمان (رويترز) – قال الجيش إن طائرات عسكرية أردنية أسقطت يوم الثلاثاء مساعدات على شمال قطاع غزة لأول مرة في خمسة أشهر للمساعدة في تخفيف الوضع الإنساني المتردي في القطاع.

وأضاف الجيش أن طائرتين من طراز سي-130 تابعتين للقوات الجوية الأردنية أسقطتا شحنة تحتوي على نحو سبعة أطنان من المواد الغذائية ومواد الإغاثة الأساسية على مناطق حددتها وكالات الأمم المتحدة على أنها الأكثر احتياجا وتواجه الجوع.

وقال مصدر من الجيش لرويترز “تواصل المملكة تشغيل ممر بري وجوي في إطار جهودها لتكثيف المساعدات”.

وذكر مسؤول إغاثة من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن دخول المساعدات إلى غزة وصل إلى نقطة متدنية، إذ يستحيل توصيل المساعدات إلى أجزاء من شمال غزة المحاصر.

ويسقط الأردن مساعدات عبر الجو ويرسل قوافل برية صوب الغرب إلى الفلسطينيين في غزة خلال الحرب التي اندلعت في أكتوبر تشرين الأول 2023 بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الجيش إن قواته الجوية ودول حليفة نفذت حتى الآن نحو 400 عملية مماثلة.

ويتهم العاهل الأردني الملك عبد الله إسرائيل بوضع عراقيل أمام توصيل المساعدات ويدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل للسماح بتدفق المساعدات دون عوائق.

وتحث واشنطن إسرائيل على التوسع في استخدام ممر بري عبر الأردن بدأ تشغيله لأول مرة أواخر العام الماضي. ويريد برنامج الأغذية العالمي أن يكون قناة رئيسية لإمداد غزة بالمساعدات الغذائية والإنسانية الممولة من الأمم المتحدة.

وينفي مسؤولون إسرائيليون الاتهامات بتعمدهم استخدام المساعدات كسلاح سياسي ويقولون إنهم يسعون إلى تخفيف الوضع الإنساني منذ بداية الحرب.