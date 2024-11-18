مصدر سياسي لبناني: المبعوث الأمريكي هوكستين سيزور بيروت غدا

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(رويترز) – قال مصدر سياسي لبناني لرويترز يوم الاثنين إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين سيتوجه إلى بيروت يوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

كما أورد موقع صوت لبنان الإخباري اللبناني نبأ الزيارة نقلا عن النائب البرلماني اللبناني قاسم هاشم.

وكانت الولايات المتحدة قد قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار إلى الدولة اللبنانية على أمل توقف القتال المستمر منذ أكثر من عام.