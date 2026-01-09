The Swiss voice in the world since 1935
مصدر فرنسي: على السلطات الإيرانية إظهار ضبط النفس تجاه المحتجين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الجمعة إن على السلطات الإيرانية إظهار أقصى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين الذين لهم حق مشروع في التظاهر.

وذكرت خدمة (نت بلوكس) لرصد الوصول إلى شبكة الإنترنت أن خدمات الانترنت انقطعت في جميع أنحاء إيران أمس الخميس ولا تزال متوقفة اليوم الجمعة في ظل مواصلة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال المصدر “نعبر عن أسفنا الشديد لمقتل عدة محتجين، وندعو السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه الوفيات”.

وأضاف “نعيد التأكيد على التزامنا بحرية التعبير والتجمع، وندعو إيران إلى احترام كل التزاماتها بموجب تعهداتها الدولية”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

