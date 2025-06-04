مصدر في الشرطة المغربية: القبض على متهم بتنفيذ عمليات خطف في فرنسا

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من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) – قال مصدر رفيع المستوى في الشرطة المغربية يوم الأربعاء إنه ألقي القبض على مغربي يحمل الجنسية الفرنسية يشتبه في تورطه في عمليات خطف عنيفة وقعت في الآونة الأخيرة في فرنسا.

وشكر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في منشور على منصة إكس المغرب على اعتقال المتهم.

وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نشرة حمراء بحق المتهم (24 عاما)، الذي قال المصدر إن اسمه باجو باديس محمد أميد. وتطلب فرنسا القبض عليه بتهم من بينها التورط مع عصابات الجريمة المنظمة والخطف وطلب فدية واحتجاز رهينة.

وقال المصدر إن المغرب لن يسلم باجو لأنه مزدوج الجنسية وسيحاكمه بموجب التهم الموجهة إليه في فرنسا.

وذكر أن السلطات المغربية تلقت من نظيرتها الفرنسية تفاصيل التهم الموجهة لباجو حتى يخضع للمحاكمة في المغرب.

ولم يرد مكتب المدعي العام في باريس على طلب من رويترز للتعليق.

وتحسنت العلاقات بين المغرب وفرنسا في الشهور القليلة الماضية في مجالات، مثل التعاون القضائي والأمني، بعد أن اتجهت باريس نحو دعم موقف الرباط في النزاع على الصحراء الغربية.