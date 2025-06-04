The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

مصدر في الشرطة المغربية: القبض على متهم بتنفيذ عمليات خطف في فرنسا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من أحمد الجشتيمي

الرباط (رويترز) – قال مصدر رفيع المستوى في الشرطة المغربية يوم الأربعاء إنه ألقي القبض على مغربي يحمل الجنسية الفرنسية يشتبه في تورطه في عمليات خطف عنيفة وقعت في الآونة الأخيرة في فرنسا.

وشكر وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في منشور على منصة إكس المغرب على اعتقال المتهم.

وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) نشرة حمراء بحق المتهم (24 عاما)، الذي قال المصدر إن اسمه باجو باديس محمد أميد. وتطلب فرنسا القبض عليه بتهم من بينها التورط مع عصابات الجريمة المنظمة والخطف وطلب فدية واحتجاز رهينة.

وقال المصدر إن المغرب لن يسلم باجو لأنه مزدوج الجنسية وسيحاكمه بموجب التهم الموجهة إليه في فرنسا.

وذكر أن السلطات المغربية تلقت من نظيرتها الفرنسية تفاصيل التهم الموجهة لباجو حتى يخضع للمحاكمة في المغرب.

ولم يرد مكتب المدعي العام في باريس على طلب من رويترز للتعليق.

وتحسنت العلاقات بين المغرب وفرنسا في الشهور القليلة الماضية في مجالات، مثل التعاون القضائي والأمني، بعد أن اتجهت باريس نحو دعم موقف الرباط في النزاع على الصحراء الغربية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
50 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
8 إعجاب
10 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
19 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية