مصدر لرويترز: محكمة إيرانية تصدر حكما بإعدام شخص على صلة باحتجاجات يناير

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) – قضت محكمة ثورية إيرانية بإعدام شخص بتهمة “محاربة الله”، ويعتقد أن هذا أول حكم من نوعه مرتبط بالاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في يناير كانون الثاني، وفقا لما قاله مصدر مقرب من عائلة الرجل لرويترز اليوم الثلاثاء.

ويعتقد أن آلاف الأشخاص قُتلوا خلال قمع الاحتجاجات، التي شكلت أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وخلال هذه الاضطرابات، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من أنه قد يأمر بعمل عسكري إذا نفذت عمليات إعدام.

ولم يعلن القضاء الإيراني بعد الحكم الصادر بحق الرجل، واسمه محمد عباسي.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)