مصدر لرويترز: هيجسيث سيبحث مع نتنياهو بيع مقاتلات إف-35 لتركيا

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من إميلي روز

القدس 8 يوليو تموز (رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث سيتناقش اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز إف-35 لتركيا، إذ من المرجح أن يثير هذا البيع غضب المسؤولين الإسرائيليين.

وذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، أن من المقرر أن يلتقي هيجسيث أيضا بوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وأن المحادثات ستتطرق كذلك إلى مسألة حرب إيران.

وفي مقابلة مع شبكة سي.إن.إن أمس الثلاثاء، قال نتنياهو إنه عارض بيع طائرات إف-35 لتركيا، وإنه أوضح معارضته هذه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو لسي.إن.إن “سيؤدي ذلك إلى اختلال ميزان القوى في الشرق الأوسط لأن تركيا لديها طموحات عدائية”.

ودأبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على انتقاد العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا، واتهمت إسرائيل مرارا بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي توسطت فيه باكستان.

وأعلن ترامب، الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، أمس الثلاثاء أنه سيرفع عقوبات أمريكية فرضت على أنقرة بسبب شرائها صواريخ دفاع جوي روسية في عام 2019، وأبدى استعدادا لبيع مقاتلات إف-35 لتركيا، وهي خطوة من المرجح أن تواجه معارضة شديدة في الكونجرس وكذلك في إسرائيل.

وكانت العلاقات بين واشنطن وأنقرة قد تدهورت بشكل حاد بسبب حصول تركيا على نظام إس-400 الروسي، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على شركة دفاع تركية كبرى واستبعاد أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

وتحسنت العلاقات بشكل ملحوظ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني 2025، لكن مبيعات الطائرات لا تزال محظورة بموجب القانون الأمريكي.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )