مصدر وتقارير: إيران ستستعيد جثامين 84 بحارا من سريلانكا

reuters_tickers

3دقائق

كولومبو 13 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر بالسفارة الإيرانية في كولومبو ووسائل إعلام في سريلانكا اليوم الجمعة إن إيران ستستعيد جثامين 84 بحارا إيرانيا قتلوا في هجوم شنته غواصة أمريكية على سفينة حربية قبالة سواحل سريلانكا الأسبوع الماضي.

كانت السفينة الحربية الإيرانية (دينا) تعرضت لهجوم طوربيد من غواصة أمريكية في الرابع من مارس آذار في أثناء عودتها من مناورة بحرية في الهند في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي ألحقت أضرارا بالغة بالأسواق وعطلت حركة التجارة والسفر في مناطق مختلفة من العالم.

وأمرت محكمة سريلانكية هذا الأسبوع بتسليم جثامين البحارة الذين قتلوا في الهجوم، والمحفوظة في مشرحة مستشفى مدينة جالي الساحلية الجنوبية، إلى السفارة الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الدفاع السريلانكية قولها إن من المقرر نقل الجثامين اليوم في رحلة جوية خاصة تنطلق من مطار ماتالا الدولي، في الجزء الجنوبي من سريلانكا.

وقال مصدر في السفارة الإيرانية بكولومبو لرويترز إنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثامين الطاقم الإيراني من المستشفى إلى مطار ماتالا، لكنه لم يذكر تفاصيل عن موعد إقلاع الرحلة.

وأظهرت صور التقطتها رويترز سيارة شرطة تتقدم شاحنات كبيرة تحمل الجثامين عبر شارع مزدحم.

* 240 بحارا إيرانيا ناجيا باقون في سريلانكا

ولم ترد وزارات الصحة والخارجية والدفاع في سريلانكا على اتصالات من رويترز لطلب التعليق. وقالت البحرية السريلانكية إنها لا تشارك في عمليات نقل وإعادة الجثامين.

ومنحت سريلانكا أيضا تأشيرات دخول لمدة 30 يوما لأفراد طاقم سفينة إيرانية أخرى هي بوشهر، عددهم 208، والذين تم استقبالهم بعد تعرض السفينة لمشاكل في المحرك في المنطقة نفسها.

وذكرت وزارة الدفاع أن وزارة الخارجية السريلانكية على اتصال بالسفارة الإيرانية في كولومبو بشأن الطاقم، والتي تتشاور بدورها مع طهران.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن واشنطن تضغط على كولومبو لعدم إعادة الناجين من السفينتين إلى بلادهم.

ونجا اثنان وثلاثون شخصا من الهجوم على السفينة دينا.

وواشنطن وطهران شريكان تجاريان رئيسيان لسريلانكا، إذ تستحوذ الولايات المتحدة على نحو 40 بالمئة من صادراتها من الملابس، بينما إيران من أهم مستوردي الشاي منها.

(إعداد بدور السعودي ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)