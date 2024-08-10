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مصر: إسرائيل تفتقر للإرادة السياسية لإنهاء الحرب على غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت مصر يوم السبت إن القتل المتعمد للفلسطينيين العزل يظهر افتقار إسرائيل للإرادة السياسية لإنهاء الحرب في غزة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن “استهداف المدنيين العزل… وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب”.

وجاء البيان بعد أن ذكر المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن ما يزيد على 100 فلسطيني قتلوا فيما أصيب العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة.

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