مصر: اتفاق الغاز مع إسرائيل صفقة تجارية بحتة

القاهرة 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر اليوم الخميس إن اتفاق الغاز مع إسرائيل “صفقة تجارية بحتة” وليس له أي أبعاد سياسية.

وقالت في بيان إن الاتفاق “صفقة تجارية بحتة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة ولا تنطوي على أي أبعاد أو تفاهمات سياسية من أي نوع”.

وأضاف أن الاتفاق “تعاقد تجاري يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيدًا عن أي توظيف أو تفسير سياسي… دون أي تدخل حكومي مباشر في إبرام هذه التعاقدات”.

ووقعت إسرائيل اتفاق التصدير في أغسطس آب مع شركة شيفرون وشريكتيها نيو ميد وريشيو لتزويد مصر بالغاز من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار .

