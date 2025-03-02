مصر: الانتهاء من خطة إعمار غزة لعرضها على القمة العربية

reuters_tickers

2دقائق

من جنى شقير ومحمد الجبالي

دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد إنه تم الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة لكن أحدا لم يطلع عليها بعد انتظارا لعرضها على قادة الدول العربية في قمتهم غير العادية المقررة بعد غد الثلاثاء في القاهرة.

وتعمل الدول العربية التي رفضت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيطرة الولايات المتحدة على غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في مناطق أخرى على وضع خطة مضادة لإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه.

وأوضح عبد العاطي أن الخطة المضادة لن تكون مصرية عربية فحسب لكن ستحظى بدعم وتمويل دولي لضمان تنفيذها بنجاح.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا “يجب إقرار القمة للخطة أولا قبل عرضها على أي طرف أجنبي”.

وأضاف “سنجري محادثات مكثفة مع الدول المانحة الرئيسية بمجرد اعتماد الخطة في القمة العربية المقبلة”.

وأكد أن الدور الأوروبي مهم جدا لأن “أوروبا شريك في كل ما يخص القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأول للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال “نعول على الدور الأوروبي، ليس فقط الدور الاقتصادي ولكن أيضا الدور السياسي”.

وكانت شويتسا التقت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم وتناول الاجتماع عددا من الملفات على رأسها التطورات في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي إن “المفوضة الأوروبية حرصت على الاستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.