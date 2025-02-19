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مصر: يجب إعادة إعمار غزة بدون تهجير الفلسطينيين

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دبي (رويترز) – دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي يوم الأربعاء إلى تبني خطة لإعادة إعمار غزة بدون تهجير الفلسطينيين، وذلك بعدما أثار مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن رؤيته للقطاع غضب العرب.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني في مدريد “أكدنا على أهمية دعم المجتمع الدولى وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطينى، وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التى يتمسك بها، ووطنه الذى لا يقبل التفريط فيه، وبما يضمن البدء الفوري فى عمليات الإغاثة والتعافي المبكر”.

واقترح ترامب خطة لإعادة تطوير القطاع الضيق وتحويله إلى منتجع عالمي على البحر بعد إعادة توطين سكانه في أماكن أخرى. ودعا الأردن ومصر إلى استقبال الفلسطينيين.

ورفضت مصر والأردن ودول عربية أخرى الطرح الأمريكي، وقالت إنها ستعمل على وضع خطة بديلة لمواجهة مقترح ترامب لكن لا توجد مؤشرات على إحراز تقدم كبير في هذا الشأن.

وذكر السيسي أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين الأشخاص في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن، لا غنى عنها للفلسطينيين.

وقالت الأونروا إنها ستجد صعوبات في تنفيذ عملياتها بقطاع غزة والضفة الغربية بعد أن حظر قانون إسرائيلي في أكتوبر تشرين الأول عملها في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية، والتواصل مع السلطات الإسرائيلية اعتبارا من 30 يناير كانون الثاني.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء رفض الإمارات مقترح تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ومن المتوقع أن يناقش زعماء مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر الخطة العربية في الرياض هذا الشهر قبل طرحها في قمة جامعة الدول العربية التي ستعقد في القاهرة الشهر المقبل.

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