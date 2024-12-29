مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مصرع سائح في هجوم قرش في البحر الأحمر (وزارة البيئة المصرية)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تسبب هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر في مصر بمقتل سائح وإصابة آخر، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة المصرية الأحد.

وقال بيان للوزارة “تعرض اثنان من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر”.

ولم تعلن الحكومة المصرية جنسية الضحية.

وقررت السلطات إغلاق المنطقة ومنع السباحة ليومين، بعد الحادث الذي وقع بحسب الوزارة “بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة”.

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وفي حزيران/يونيو 2023، لقي شاب روسي حتفه في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية. 

الشهر الماضي، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم عندما ضربت موجة عاتية قارب غوص كان يقل أكثر من 30 سائحا من جنسيات مختلفة قبالة مرسى علم، وتسببت بانقلابه.

بها/شي/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
37 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
27 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية