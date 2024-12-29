مصرع سائح في هجوم قرش في البحر الأحمر (وزارة البيئة المصرية)

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تسبب هجوم سمكة قرش في البحر الأحمر في مصر بمقتل سائح وإصابة آخر، بحسب ما أعلنت وزارة البيئة المصرية الأحد.

وقال بيان للوزارة “تعرض اثنان من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر”.

ولم تعلن الحكومة المصرية جنسية الضحية.

وقررت السلطات إغلاق المنطقة ومنع السباحة ليومين، بعد الحادث الذي وقع بحسب الوزارة “بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة”.

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلا ما تهاجم السائحين إلا في حال تجاوز الحدود المسموح بها.

وفي حزيران/يونيو 2023، لقي شاب روسي حتفه في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية.

الشهر الماضي، لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم عندما ضربت موجة عاتية قارب غوص كان يقل أكثر من 30 سائحا من جنسيات مختلفة قبالة مرسى علم، وتسببت بانقلابه.

بها/شي/ب ق