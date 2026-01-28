مصرع شخصين إثر عاصفة عنيفة في البرتغال

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اجتاحت البرتغال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، بمقتل شخصين على الأقل، وأحدثت أضرارا كبيرة في منطقة لشبونة وفي وسط البلاد، على ما أفادت فرق الإنقاذ.

والعاصفة “كريستن” مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة، مما أدى إلى سقوط أشجار وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية. وقد استجابت فرق الإنقاذ لنحو 1500 بلاغ بين منتصف الليل والساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش.

وأفادت الهيئة الوطنية للحماية المدنية بمقتل شخص في فيلا فرانكا دي شيرا، إحدى ضواحي لشبونة، إثر سقوط شجرة على سيارته.

ولقي شخص آخر مصرعه جراء انهيار هيكل معدني في مونتي ريال في منطقة ليريا (وسط البرتغال)، بحسب الهيئة.

ووصفت الحكومة البرتغالية العاصفة بأنها “ظاهرة مناخية قاسية تسببت بأضرار جسيمة في مناطق عدة”.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 850 ألف منزل ومؤسسة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ولا تزال طرق كثيرة مغلقة أو مقطوعة جزئيا، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط لشبونة بشمال البلاد. كما تعطلت حركة السكك الحديد في بعض المناطق.

ضربت البرتغال عواصف متتالية في الأيام الأخيرة، وقد لقي شخص مصرعه خلال نهاية الأسبوع الفائت عندما جرفته مياه الفيضانات أثناء محاولته عبور نهر بسيارته.

واصلت العاصفة “كريستن” مسارها شرقا ووصلت إلى إسبانيا صباح الأربعاء، مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج خصوصا في مدريد، مما دفع السلطات إلى حضّ المواطنين على تجنب التنقّل الا للضرورة.

