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مصرع شخصين في جزيرة ليمنوس جراء عاصفة تضرب اليونان وتتسبب بفيضانات في رودس

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قضى شخصان في جزيرة ليمنوس اليونانية في أجواء مناخية رديئة من المتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء في جزء كبير من البلاد التي تضربها منذ السبت العاصفة بورا متسببة بأضرار جسيمة في جزيرة رودس، وفق ما أفادت السلطات الأحد.

وقالت الشرطة اليونانية إن الضحيتين مزارع يبلغ 57 عاما ورجل يبلغ 70 عاما، قضيا السبت في جزيرة ليمنوس بالقرب من الساحل التركي في شمال شرق بحر إيجه.

وأفاد التلفزيون اليوناني الرسمي بأن المزارع قضى أثناء محاولته ربط سيارته العالقة في الوحل بجراره لسحبها.

أما الرجل السبعيني فقضى بسقوطه على رأسه أثناء تنظيف سلالم منزله من مخلفات العاصفة بورا التي تضرب اليونان منذ السبت.

وتسببت العاصفة بأضرار جسيمة في جزيرة رودس (جنوب-شرق)  في أرخبيل الدوديكانيز، لا سيما في شبكة الطرق والمنازل والشركات، وفقا للحاكم الإقليمي لجنوب بحر إيجه، يورغوس حاجيماركوس.

وسجّل هطول أكثر من 170 ملم من الأمطار في 12 ساعة السبت، وفق منشور لمدير جهاز الأرصاد الجوية اليوناني تيودوروس كوليداس على منصة إكس.

وفي رودس أظهرت صور التقطها مصورو وكالة فرانس برس جسرا منهارا وسيارات مكدّسة وطرقا مغلقة من جراء الوحول وتساقط الأشجار.

وحذّرت الأرصاد الجوية اليونانية من أنه من المتوقع أن تتسبب العاصفة بورا بتساقط كثيف للثلوج في غرب مقدونيا والمناطق الجبلية في إبيروس (شمال غرب).

ياب/ود/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية