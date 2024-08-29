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مصرع عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في “تسرب غاز” في وسط البلاد

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قضى عنصران من الحرس الثوري الإيراني في “تسرب غاز” في ورشة للحرس في وسط البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.

وقال الحرس الثوري في بيان إن “المقدم مختار مرشدي والنقيب مجتبى نظري استشهدا”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس.

وأضاف أنهما لقيا حتفهما بعد “حادث تسرب غاز مساء الأربعاء” في ورشة للحرس في محافظة أصفهان بوسط البلاد، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن “شخصا استشهد وأصيب 10 آخرون بسبب تسرب غاز”.

سجلت إيران سابقا عددا من حالات الوفاة بسبب تسرب الغاز.

وفي كانون الثاني/يناير من العام الماضي، أدى انفجار يشتبه في أنه ناجم عن تسرب غاز في مبنى في شمال غرب إيران إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة.

وفي حزيران/يونيو 2022، تم نقل أكثر من 130 شخصا إلى المستشفيات بسبب صعوبات في التنفس بعد تسرب مواد كيميائية في مصنع بمدينة فيروز آباد (جنوب).

بدم/ح س/نور

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