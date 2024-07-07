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مصرع 14 شخصاً على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات تربة في النيبال

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قضى 14 شخصاً على الأقل وفقد تسعة آخرون جراء فيضانات وانزلاقات تربة تسببت فيها أمطار غزيرة في النيبال، على ما ذكرت الشرطة الأحد.

كما أدت الفيضانات في الهند المجاورة وفي بنغلادش، إلى وقوع أضرار على نطاق واسع طالت ملايين الأشخاص. 

وقال المتحدث باسم الشرطة، دان بهادور كاركي، لوكالة فرانس برس إن “الشرطة تعمل مع وكالات أخرى والسكان للعثور على المفقودين”.

وحذرت السلطات في النيبال من فيضانات مفاجئة جديدة في عدة أنهر بعد هطول أمطار غزيرة منذ  الخميس.

وتم الابلاغ عن فيضانات في عدة مناطق منخفضة محاذية للهند. 

الشهر الماضي، لقي 14 شخصًا حتفهم في هذه الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا بسبب عواصف عنيفة احدثت انزلاقا للتربة وفيضانات.

وفي الهند، أسفرت الفيضانات في ولاية آسام (شمال شرق) عن مصرع ستة أشخاص خلال الساعات ال24 الماضية، وفق ما ذكرت هيئة إدارة الكوارث الأحد.

ويرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم إلى 58 منذ منتصف أيار/مايو بسبب الأمطار الغزيرة.

في بنغلادش، تضرر أكثر من مليوني شخص من الفيضانات، بحسب هيئة إدارة الكوارث.

وتضم البلاد مناطق دلتا كثيرة يعبرها نهرا الغانج وبراهمابوتر في اتجاه البحر بعد مرورهما في الهند. 

في جنوب آسيا، تتسبب الأمطار الموسمية بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر كلّ عام بالموت والدمار  لكنّ عدد الفيضانات وانزلاقات التربة المميتة ازداد في السنوات الأخيرة.

ويعتقد الخبراء أن تغيّر المناخ يجعلها أقوى وأكثر تواترا.

بور-بجم/ريم/ب ق

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