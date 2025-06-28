مصرع 24 شخصا خلال ثلاثة ايام من الفيضانات في باكستان

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قضى 24 شخصا نصفهم من الأطفال في فيضانات اجتاحت شمال غرب باكستان الجبلي بسبب الأمطار الغزيرة منذ الاربعاء مع بداية فترة الأمطار الموسمية، حسبما ذكر مسؤولون في إدارة الطوارئ.

وأفاد تقرير صدر في ساعة متأخرة الجمعة عن وكالة إدارة الكوارث في إقليم خيبر بختونخوا أنه “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أودت الفيضانات المفاجئة وانزلاقات التربة بـ 11 شخصا، بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، بينما جُرح ستة آخرون”.

وأضاف التقرير أن 10 من القتلى كانوا في وادي سوات، حيث جرفت الفيضانات عائلات على ضفة نهر، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضح تقرير وكالة الإغاثة من الكوارث أن الفيضانات في الإقليم ألحقت أضرارا بـ 56 منزلا، دُمرت ستة منها.

وفي البنجاب، الاقليم الأكثر كثافة سكانية في البلاد والبالغ عدد سكانه نحو 130 مليون نسمة والواقع في الشرق على الحدود مع الهند، سجلت هيئة إدارة الكوارث مصرع 13 شخصا منذ الأربعاء.

ومن بين الضحايا ثمانية أطفال، لقوا حتفهم جميعا في انهيار أسقف أو جدران. في حين قضى البالغون بسبب فيضانات مفاجئة في أنهار البنجاب، بحسب السلطات المحلية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة سيظل مرتفعا حتى الثلاثاء على الأقل.

الشهر الماضي قُتل 24 شخصا في عواصف شديدة في الدولة الواقعة بجنوب آسيا والتي شهدت العديد من الظواهر الجوية القاسية في الربيع، منها عواصف برَد قوية.

وباكستان من أكثر دول العالم تأثرا بتداعيات تغير المناخ، ويعاني سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة من ظواهر مناخية قاسية بوتيرة متزايدة.

لا-سبه/غد-ريم/ص ك