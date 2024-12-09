مصرف سوريا المركزي يطمئن المودعين الى أن أموالهم “آمنة”

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أكد مصرف سوريا المركزي الاثنين أن اموال المودعين “آمنة”، بعدما أطاح هجوم للفصائل المعارضة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال المصرف في بيان إنه “مستمر في عمله … ونؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى”، وذلك بعد مشاهد من الفوضى أمام بعض المؤسسات العامة بينها المصرف المركزي.

وأظهر شريط فيديو لوكالة فرانس برس الأحد عناصر من الفصائل المعارضة وهم يهرعون لتوقيف بعض الأشخاص الذين قاموا بعمليات نهب في المصرف المركزي بعد سقوط دمشق. وأطلق العناصر الرصاص في الهواء لإبعاد الجموع من مبنى المصرف.

وكانت الفصائل المعارضة أصدرت بيانا الأحد أكدت فيه “ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في العاصمة دمشق، وضرورة حمايتها وعدم التعدي عليها أو العبث بها”.

وحذّرت من أن مخالفة هذه التعليمات “من قبل العسكريين أو المدنيين ستعرّض من ارتكبها لعقوبات كبيرة قد تصل للسجن والغرامة”.

بور/كام/ب ق