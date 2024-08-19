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مصرف ليبيا المركزي يستأنف عمله بعد إطلاق سراح مسؤول مختطف

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طرابلس (رويترز) – قال مصرف ليبيا المركزي الذي مقره طرابلس يوم الاثنين إنه استأنف عمله بعد إطلاق سراح مسؤول كبير كان مختطفا يوم الأحد، وهو ما تسبب في تعليق عمل المصرف لفترة قصيرة.

وأكد المصرف في بيان إطلاق سراح مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات الذي اختطفته “جهة مجهولة” يوم الأحد.

مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات بين حكومتين متناحرتين في طرابلس وبنغازي.

وجاء في البيان أن محافظ المصرف الصديق عمر الكبير عقد اجتماعا مع مديري الإدارات لمناقشة آخر التطورات بعد إطلاق سراح مسلم وعودته سالما.

لم تشهد ليبيا فترات هدوء وسلام تذكر منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي. والبلاد منقسمة منذ عدة سنوات بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.

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