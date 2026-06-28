مصريون يحتفلون بتخطي بلادهم دور المجموعات في كأس العالم: هذا ما كنا نحلم به

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توجه كريم رمضان، في السادسة صباحا، إلى مقهى مزدحم في القاهرة لمشاهدة مباراة مصر وإيران في كأس العالم، حاله حال آلاف المشجعين الذين انتظروا تخطي بلادهم للمرة الأولى في تاريخها دور المجموعات.

يقول لوكالة فرانس برس “لقد حقّقنا ما كنّا نحلم به”.

وبعد تعادلها مع إيران، استطاعت مصر تخطّي دور المجموعات، والانتقال إلى الدور الـ32 للمرة الأولى في تاريخها.

وفي لقطات وثّقتها فرانس برس، يمكن مشاهدة مشجعين في أحد مقاهي شبرا الشعبية في شرق القاهرة، وهم يقفزون احتفالا بعد تسديد مصر هدفها في بداية المباراة.

وأمام شاشة عملاقة، اصطفّ عشرات المتابعين على كراسي امتدّت إلى الشارع، حيث جلسوا يشاهدون المباراة ويدخنون النارجيلة ويتبادلون الصيحات والتصفيق.

يقول رمضان “إنه شعور رائع نحلم به منذ سنوات”، معربا عن فرحته بقرارات المدرب المصري حسام حسن خلال المباراة التي شهدت نهاية درامية بعد تسديد إيران هدفا ثانيا تم إلغاؤه لاعتباره تسللا.

وعلى رغم إقامة المباراة في وقت مبكر من صباح السبت بتوقيت القاهرة التي عادة ما تصحو متأخرة، عمّت الشوارع صيحات الجماهير وأبواق السيارات احتفالا بتأهّل مصر التي ستواجه أستراليا الأسبوع المقبل.

واشتعلت المباراة منذ الدقائق الأولى بإحراز مصر هدف التقدّم في الدقيقة الخامسة.

وبذلك، ضمنت مصر التأهل إلى الدور الـ32 كثاني المجموعة بعد بلجيكا التي تتساوى معها في النقاط وتتخطّاها في عدد الأهداف.

وتُظهر لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي جماهير المشجعين يغادرون مقاعدهم محبطين إثر تسجيل إيران الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، لتعود الجماهير أدراجها بعد إلغاء الهدف، وتنطلق الاحتفالات بالأبواق والصافرات.

وفي مناطق متفرقة في القاهرة، شاهد مراسلو فرانس برس حشودا من الجماهير في السيارات وعلى الدراجات يردّدون هتافات وأغان احتفالية بينما يرفعون علم بلادهم.

وتصدّر وسما “أستراليا” و”مصر_إيران” تدوينات المستخدمين المصريين على منصة إكس بعد المباراة.

– إصابة محمد صلاح –

وخرج محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي سابقا في بداية الشوط الثاني مصابا، غير أن مدرب الفريق أكد لاحقا أن الإصابة ليست كبيرة.

وشهدت المباراة التي ملأتها الإثارة سبع بطاقات صفراء، أربعة منها كانت من نصيب المنتخب الإيراني.

وقال مدرب المنتخب المصري ومهاجمه الأسبق حسام حسن في مؤتمر صحافي عقب المباراة “تحدّثت مع صلاح، وأكد لي أن الأمور ستكون على ما يرام، وأنها ليست إصابة كبيرة”، مضيفا أن الفحص الطبي سيتم لدى عودة الفريق إلى الفندق.

وتمنى ميدو حسام، الذي خرج لمشاهدة المباراة في أحد مقاهي القاهرة أن تشكّل هذه البطولة “نهاية لائقة لمسيرة صلاح مع المنتخب، وأن يحقّق نتيجة جيدة”.

وأضاف “محمد صلاح لاعب كبير”.

وأعرب مستخدمون مصريون عبر إكس عن ارتياح لمقابلة منتخب بلادهم أستراليا بدلا من السنغال، غريمة مصر التقليدية في إفريقيا والتي حرمتها من المشاركة في النسخة السابقة من كأس العالم في قطر.

وتُعدّ مشاركة مصر في كأس العالم هذا العام، الرابعة في تاريخها والثانية بعد مونديال روسيا 2018، بعد انقطاع دام 28 عاما.

وتواجه مصر أستراليا في دالاس في الثالث من تموز/يوليو، على أن يواجه الفائز بينهما في دور الـ18 الفائز في مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر.

لم-سق/ملك/ناش