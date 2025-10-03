مصر تأمل أن تسهم “التطورات الإيجابية” على خطة ترامب بشأن غزة في تنفيذها

القاهرة (رويترز) – أعربت مصر عن أملها في أن يؤدي “التطور الإيجابي” بعد رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأكدت مصر أنها ستبذل قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الذي عصفت به الحرب.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وحاتم ماهر -إعداد حسن عمار للنشرة العربية-)