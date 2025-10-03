The Swiss voice in the world since 1935
مصر تأمل أن تسهم “التطورات الإيجابية” على خطة ترامب بشأن غزة في تنفيذها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أعربت مصر عن أملها في أن يؤدي “التطور الإيجابي” بعد رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة إلى التزام جميع الأطراف بتنفيذ الخطة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأكدت مصر أنها ستبذل قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع الذي عصفت به الحرب.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وحاتم ماهر -إعداد حسن عمار للنشرة العربية-)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
