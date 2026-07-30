مصر تؤكد أن مسيرة تسببت في حريق بسفينتي غاز في دمياط

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من محمد عز ومروة رشاد وجوناثان سول

القاهرة/لندن 30 يوليو تموز (رويترز) – قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إن طائرة مسيرة تسببت في حريق اندلع في سفينتين لنقل وتخزين الغاز في ميناء دمياط على البحر المتوسط، مؤكدا أن واقعة أمس ناجمة عن هجوم ولم تكن حادثا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة التي حدثت على مقربة من قناة السويس، التي أصبحت آخر طريق آمن لنقل النفط السعودي إلى الأسواق العالمية.

وذكر مجلس الوزراء أن السلطات تواصل تحقيقاتها وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.

كانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قد قالت أمس الأربعاء إن طائرة مسيرة أصابت ناقلة تخزين غاز مملوكة لشركة أمريكية في الميناء، في تقييم أولي أثار المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت ثلاثة مصادر تجارية على دراية بالواقعة إن الطائرة المسيرة أصابت ناقلة التخزين العائمة (إنرجوس وينتر)، مما تسبب في اندلاع حريق امتد إلى سفينة أخرى هي (جازلوج سالم).

وذكرت مجموعة فانجارد البريطانية المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية أن الجانب الأيمن للسفينة إنرجوس وينتر أصيب، مما ترتب عليه اندلاع حريق تم إخماده.

وقالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس الأربعاء إن الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين تعاملت مع الحريقين على الفور، ولم يسفرا عن إصابات أو وفيات.

وأضاف البيان أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي توجه إلى الموقع للإشراف على جهود الاستجابة.

جاءت الواقعة بعد وقت قصير من شن إيران هجوما صاروخيا على القوات الأمريكية في الأردن، وتنفيذ واشنطن والسعودية ضربات على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إيران، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية حصارا بحريا على السعودية، ما أدى على ما يبدو إلى اتساع رقعة الصراع إلى أقصى حد منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران في فبراير شباط.

وإنرجوس وينتر هي وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية. وتعود ملكية الوحدة لشركة (إنرجوس إنفراستراكتشر) الأمريكية، بينما تتولى إدارة عملياتها الفنية والتجارية وعمليات السلامة شركة (ويلهلمسن شب مانجمنت)، وهي تابعة لمجموعة ويلهلمسن النرويجية ومقرها سنغافورة.

* كيف سيؤثر هذا على سوق الغاز في مصر؟

حدثت الواقعة في وقت حساس بالنسبة لسوق الغاز في مصر. فبعد اكتشاف وتطوير حقل ظُهر العملاق للغاز في البحر المتوسط، تحولت مصر إلى دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال، لكن انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب أجبرها على العودة إلى الأسواق العالمية كمشتر رئيسي للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يراقب متداولو الغاز الطبيعي المسال عن كثب أي خروج مطول للسفينتين من الخدمة، نظرا لما قد يترتب عليه من تأثير في الطلب والأسعار الفورية.

وقال مصدران لرويترز إن من المتوقع أن تظل السفينتان خارج الخدمة لبعض الوقت، وأشار أحدهما إلى حدوث ثقب في خزان بالسفينة إنرجوس وينتر مما قد يؤدي إلى إطالة مدة الإصلاحات.

وقال مركز العدل للدراسات الاقتصادية إن طاقة السفينة إنرجوس وينتر على إعادة التغويز تبلغ نحو 450 مليون قدم مكعبة يوميا، وهو ما يعادل حوالي سبعة بالمئة من استهلاك مصر اليومي من الغاز و16 بالمئة من إجمالي طاقتها الاستيعابية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه.

وأوضح في مذكرة أنه لا يتوقع أن يؤدي توقف الانتاج إلى فجوة حرجة في الإمدادات، نظرا لتوفر مرافق استيراد بديلة وخيارات أخرى للوقود، لكنه سيقلص الطاقة الاحتياطية في المنظومة في وقت يبلغ فيه الطلب الصيفي ذروته.

وأضافت أن من بين البدائل المتاحة رفع الاستفادة إلى الحد الأقصى من وحدات إعادة التغويز الأخرى وزيادة استخدام زيت الوقود كوقود احتياطي والاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة وفي حال الضرورة القصوى خفض إمدادات الغاز مؤقتا لبعض الأنشطة الصناعية.

(شارك في التغطية ناثان شيانج ومونيكا نايمي ونورا بولي وتالا رمضان – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)