مصر تجري اتصالات مع ويتكوف ودول بالمنطقة لبحث التهدئة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومع نظراء له في المنطقة، من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لمناقشة مقترحات خفض التصعيد في التوترات الإقليمية.

وأشار البيان إلى أن السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية صرح بأن “الاتصالات تناولت آخر مستجدات الأوضاع الخطيرة في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل خفض التصعيد العسكرى في المنطقة”.

وأضاف أن الوزير عبد العاطي أكد “ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب مزيد من التصعيد والتدمير، مشددا على أهمية ترجيح لغة الحوار والدبلوماسية بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة ويحقق المصلحة العامة”.

وبرزت مصر وتركيا وباكستان كوسطاء فاعلين في الأزمة، إذ استضافت إسلام اباد في الآونة الأخيرة اجتماعا لبحث التهدئة ومقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

