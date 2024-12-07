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مصر تحث رعاياها على تجنب السفر إلى سوريا وتشكل “خلية أزمة”

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القاهرة (رويترز) – دعت مصر مواطنيها إلى تجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن كما شكلت “خلية أزمة” لمتابعة أوضاع المصريين المتواجدين والمقيمين هناك في ظل احتدام القتال بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم السبت “على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية، تدعو وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في سوريا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا، والالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق”.

كما أعلنت الخارجية المصرية تشكيل “خلية أزمة” لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة، وحثت جميع المصريين المقيمين والمتواجدين في سوريا على “سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم والاطمئنان على أحوالهم”.

وشنت المعارضة المسلحة في سوريا هجوما خاطفا الأسبوع الماضي استطاعت خلاله السيطرة على مدن حلب وحماة ودير الزور وغيرها من البلدات والقرى فيما قال الجيش السوري إن قواته تعمل على التصدي للهجوم وتعيد تنظيم صفوفها لشن هجوم مضاد.

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