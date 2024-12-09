مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مصر تدين احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي السورية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الاثنين إن القاهرة تدين “احتلال إسرائيل لأراض سورية” وتعتبر تحرك الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة محاولة “لفرض أمر واقع جديد على الأرض”.

وجاء في البيان أن مصر تدين بأشد العبارات “استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية ويعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وأرسلت إسرائيل دبابات عبر الحدود إلى المنطقة العازلة مع سوريا، ووصفت هذه الخطوة بأنها مؤقتة ومحدودة وتهدف إلى ضمان أمن إسرائيل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
371 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية