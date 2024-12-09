مصر تدين احتلال إسرائيل لمزيد من الأراضي السورية

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الاثنين إن القاهرة تدين “احتلال إسرائيل لأراض سورية” وتعتبر تحرك الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة العازلة محاولة “لفرض أمر واقع جديد على الأرض”.

وجاء في البيان أن مصر تدين بأشد العبارات “استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالا لأراض سورية ويعد انتهاكا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.

وأرسلت إسرائيل دبابات عبر الحدود إلى المنطقة العازلة مع سوريا، ووصفت هذه الخطوة بأنها مؤقتة ومحدودة وتهدف إلى ضمان أمن إسرائيل.