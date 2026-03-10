مصر ترفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30 في المئة (رسمي)

afp_tickers

2دقائق

رفعت مصر الثلاثاء أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 30 في المئة، مرجعة القرار إلى الظروف “الاستثنائية” التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية على وقع حرب الشرق الأوسط التي تسببت باضطراب إمدادات النفط وطرق الشحن.

وتنطبق الزيادات التي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية على عدد من المنتجات النفطية والغاز المستخدم في السيارات.

وقالت في بيان إن هذه التعديلات في الأسعار جاءت نتيجة “الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين” والتي أدت إلى بلوغ أسعار المنتجات النفطية “مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات”.

وتجاوزت أسعار النفط في العالم 119 دولارا للبرميل الاثنين قبل أن تتراجع إلى نحو 84 دولارا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ستنتهي قريبا.

وفي مصر، ارتفع سعر الديزل الذي يعد من أنواع الوقود الأكثر استخداما في البلاد ثلاثة جنيهات (17,1%) إلى 20,50 جنيها (0,38 دولارا) للتر، مقارنة مع 17,50 جنيها.

وارتفع سعر “بنزين 80” بحوالى 16,9% إلى 20,75 جنيها للتر بينما ازداد سعر “بنزين 92” بحوالى 15,6% إلى 22,25 جنيها.

وارتفع سعر “بنزين 95” بحوالى 14,3 % إلى 24 جنيها، وفق الوزارة.

وشهد الغاز الطبيعي المستخدم في المركبات أعلى ارتفاع بنسبة 30% إلى 13 جنيها للمتر المكعّب.

رفعت مصر أسعار الوقود أربع مرّات على مدى العامين الماضيين بناء على برنامج لإقراضها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وكان من المقرر أن تكون الزيادة المعلنة في تشرين الأول/أكتوبر والتي وصلت إلى 13% الأخيرة بموجب الخطة.

ماف/لين/خلص