مصر ترفع أسعار الوقود مجددا في أحدث تقليص للدعم

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أعلنت مصر الجمعة رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال عام مع تواصل جهود تقليص الدعم في إطار قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار حصلت عليه من صندوق النقد الدولي.

بحسب بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، سترفع الحكومة اعتبارا من الجمعة الموافق 11 نيسان/أبريل أسعار البنزين والديزل ومنتجات الطاقة الأخرى بنحو 15%، وهي الزيادة الرابعة منذ آذار/مارس 2024 والأولى هذا العام.

ويأتي رفع الأسعار بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة في أعقاب المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.

وفي إطار برنامج القروض، حثّ الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا، مصر مرارا على تقليص نظام الدعم المكلف وتحفيز الاستثمار الخاص والتحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف مع توسيع شبكة الأمان للفئات الأكثر فقرا في البلاد.

وارتفع سعر الديزل الأكثر استخداما في النقل والصناعة إلى 15,5 جنيها للتر (0,30 دولار) من 13,50 جنيها أي بزيادة نسبتها 14,8%.

وارتفع سعر “بنزين 95″ إلى 19 جنيها للتر من 17 جنيها و”بنزين 92″ إلى 17,25 جنيها للتر من 15,25 و”بنزين 80” إلى 15,75 جنيها للتر من 13,75 جنيها.

مطلع العام الماضي، قام صندوق النقد الدولي برفع قيمة حزمة القروض التي وافق عليها عام 2022 من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وسط عدم الاستقرار الإقليمي.

ولا تزال الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من هذا القرض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.

كما تأثرت مصر المتاخمة لغزة بتداعيات الحرب الإسرائيلية ضد حماس في القطاع الفلسطيني.

وأدت الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على سفن في البحر الأحمر، تضامنا مع الفلسطينيين وفقا لهم، إلى تعطيل حركة الملاحة بشكل حاد عبر قناة السويس التي تمثل شريانا حيويا للتجارة العالمية ومصدرا رئيسيا من العملات الأجنبية لمصر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس أكثر من 70% العام الماضي، بحسب أرقام حكومية.

ماف/ليل/ح س