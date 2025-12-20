مصر ترفع حظر السفر على الناشط علاء عبد الفتاح

رفع النائب العام المصري حظر السفر المفروض على الناشط البارز علاء عبد الفتاح، حسب ما أفاد محاميه خالد علي وكالة فرانس برس السبت.

حصل عبد الفتاح (44 عاما)، وهو شخصية بارزة في ثورة عام 2011، على عفو رئاسي وأُطلق سراحه في أيلول/سبتمبر بعد قضائه قرابة عقد في السجن.

وجاء إطلاق سراحه بعد سنوات من جهود المناصرة التي بذلتها منظمات حقوقية والحكومة البريطانية وعائلته، مع التزام والدته ليلى سويف إضرابا عن الطعام.

وقالت شقيقته سناء سيف إنه رغم العفو، منعت السلطات الناشط من السفر في مطار القاهرة الشهر الماضي أثناء استعداده للتوجه إلى بريطانيا.

وكان من المقرر أن يتسلم عبد الفتاح في بريطانيا التي يحمل أيضا جنسيتها، جائزة ماغنيتسكي لعام 2025 والتي مُنحت له ولأمه بشكل مشترك تكريما ل”الشجاعة تحت النار”.

وأفاد محاميه خالد علي السبت بأن “النائب العام وافق على رفع علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناء على طلب مقدم من جهتنا”.

عارض عبد الفتاح جميع الرؤساء المصريين منذ مطلع الألفية الثالثة، عندما بدأ النشاط على الانترنت.

وأوقف آخر مرة عام 2019 بعد مشاركته منشورا على فيسبوك حول عنف الشرطة، وحُكم عليه في عام 2021 بالسجن خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة تُوجه بشكل متكرر إلى المعارضين في مصر.

وقبل شهرين من إطلاق سراحه، أزالت محكمة جنايات القاهرة اسم عبد الفتاح من قائمة المشتبه بهم بالإرهاب، وذلك بعد تحقيقات خلصت إلى أنه لم يعد له أي صلة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

لطالما واجهت مصر انتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. وبينما أُفرج عن العديد من النشطاء في السنوات الأخيرة، تُقدّر منظمات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا وراء القضبان، في حين تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين.

