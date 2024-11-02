مصر تستضيف محادثات بين حركتي فتح وحماس لبحث الوضع في غزة بعد الحرب

reuters_tickers

4دقائق

من نضال المغربي وآدم مكاري وأحمد طلبة

(رويترز) – نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني مصري قوله يوم السبت إن مسؤولين كبارا من حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يجتمعون في القاهرة لبحث تشكيل لجنة لإدارة الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف المصدر أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها القاهرة “مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع”.

وقالت مصادر قريبة من المحادثات لرويترز إن قادة من حماس ومن فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتمعوا في القاهرة الشهر الماضي لبحث تشكيل اللجنة بناء على اقتراح تقدمت به مصر لكن المحادثات تأجلت لمناقشتها في وقت لاحق.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستتكون من شخصيات فلسطينية مستقلة لا تنحاز لحركة بعينها، وذلك لمعالجة مسألة من سيدير قطاع ​​غزة بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وترفض إسرائيل أن يكون لحماس أي دور في غزة بعد انتهاء الحرب وتقول إنها لا تثق أيضا في السلطة الفلسطينية بقيادة عباس لإدارة القطاع.

وفشلت جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر وتدعمهما الولايات المتحدة حتى الآن في التوصل إلى هدنة من شأنها إنهاء حرب غزة وتسهيل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، إلى جانب إفراج إسرائيل عن آلاف الفلسطينيين.

وتضغط حماس من أجل إنهاء الأعمال القتالية، بينما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب لن تنتهي إلا بعد تفكيك الحركة.

ورفض عزت الرشق القيادي في حماس أي مقترحات للتوصل إلى هدنة محدودة أو مؤقتة ووصفها بأنها محاولات “لذر الرماد في العيون”.

وقال الرشق في بيان “نتعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة”.

ولا يزال الصراع يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى، إذ قال مسعفون إن خمسة فلسطينيين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في غزة يوم السبت.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 60 شخصا على الأقل قتلوا في الضربات العسكرية الإسرائيلية على غزة منذ يوم الجمعة.

وفي أحدث جولة من العنف، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة مع حماس، إنها أطلقت صواريخ على سديروت ومفلاسيم وغيرها من المناطق الإسرائيلية قرب الحدود مع غزة في وقت متأخر يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفين أطلقا من شمال غزة وسقطا في منطقة مفتوحة دون سقوط مصابين.

واندلعت الحرب بعد أن شن مسلحون بقيادة حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وتسببت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل عقب هذا الهجوم في مقتل أكثر من 43 ألف فلسطيني وحولت معظم قطاع غزة إلى أنقاض.