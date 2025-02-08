مصر تصف التصريحات الإسرائيلية عن إقامة دولة فلسطينية في السعودية بأنها “منفلتة”

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القاهرة (رويترز) – أدانت مصر اوم السبت تصريحات مسؤولين إسرائيليين اقترحوا فيها إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، ووصفها بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنها “منفلتة”.

وقالت الوزارة “ترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه”.

وأضافت “تشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وإفتئاتا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967”.