مصر تطلب من شركاتها للطيران تفادي المجال الجوي الإيراني 3 ساعات صباح يوم الخميس

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من جوانا بلوتشنسكا

لندن (رويترز) – وجهت مصر جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني لفترة تمتد ثلاث ساعات في الصباح الباكر يوم الخميس وسط توتر بين إسرائيل وإيران.

وورد في إخطار للطيارين، وهو إخطار سلامة مقدم للطيارين يوم الأربعاء، أن التوجيهات ستسري من الساعة 0100 حتى 0400 بتوقيت جرينتش. ولم يُذكر في الإخطار سبب إصداره.

وذكر الإخطار “على جميع الناقلات الجوية المصرية تفادي التحليق فوق منطقة معلومات الطيران في طهران. لن يُقبل تحليق أي رحلة جوية فوق هذه المنطقة”، مشيرا إلى مدة الثلاث ساعات المحددة.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية في وقت لاحق يوم الأربعاء أن الإخطار هدفه تقليص المخاطر أمام سلامة الرحلات الجوية في ضوء الإخطار الذي تلقته من السلطات الإيرانية.

وذكر بيان الوزارة أنه ستجري “تدريبات عسكرية في المجال الجوي الإيراني يوم السابع من أغسطس من الساعة 11:30 إلى 14:30، ومن الساعة 04:30 إلى 07:30 يوم الثامن من أغسطس وذلك بتوقيت طهران”.

وجاء بيان الوزارة بعدما نقلت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة عن مصدر رسمي مصري قوله يوم الأربعاء إن طهران نصحت شركات الطيران المدني في جميع أنحاء العالم بتجنب التحليق عبر المجال الجوي الإيراني بسبب “تدريبات عسكرية”.

ونقلت القناة عن المسؤول الذي لم تسمه قوله “بناء على تقرير من السلطات الإيرانية إلى جميع شركات الطيران المدني، يتعين تجنب الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني”.

وتعدل كثير من شركات الطيران جداول رحلاتها لتفادي المجالين الجويين الإيراني واللبناني مع إلغاء رحلات أيضا إلى إسرائيل ولبنان، إذ يخشى كثيرون من احتمال اتساع نطاق الصراع بعد مقتل أعضاء كبار في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت أو.بي.أس جروب، وهي مجموعة تتشارك معلومات مخاطر الرحلات الجوية “هذا الإخطار من مصر استثنائي للغاية. ومن المحتمل أن يكون مؤشرا على رد إيراني على إسرائيل، وبالتالي بداية لسلسلة من الاضطرابات المحتملة في المجال الجوي، ولكن قد يكون الإخطار لسبب آخر”.

وطلبت السلطات الأردنية يوم الأحد من جميع الخطوط الجوية القادمة إلى مطاراتها بالتزود بوقود إضافي يكفي 45 دقيقة.

وأغلقت دول في الشرق الأوسط، منها الأردن، مجالاتها الجوية في وقت سابق هذا العام وسط وقوع هجمات جوية على إسرائيل.