مصر تعبر عن التقدير لتصريحات ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته

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دبي (رويترز) – عبرت مصر اليوم الخميس عن تقديرها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم مطالبة سكان قطاع غزة بمغادرته.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه “لا أحد سيطرد أي فلسطيني من غزة” ردا على سؤال خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذا “الموقف يعكس تفهما لأهمية تجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، وضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية”.

وكان ترامب قد اقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة حيث أودت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأشهر السبعة عشر الماضية بحياة عشرات الآلاف، بعد أن اقترح سابقا نقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم.

وشن مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما مباغتا على بلدات بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أشعل فتيل الحرب.

ورحبت حركة حماس يوم الأربعاء بما بدا أنه تراجع من ترامب عن اقتراحه بشأن تهجير سكان غزة، وحثته على “عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف”.

وفي وقت سابق من مارس آذار، تبنى القادة العرب خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار من شأنها تجنب تهجير الفلسطينيين من القطاع، على عكس رؤية ترامب لبناء “ريفييرا الشرق الأوسط”.