مصر تقترح هدنة ليومين في غزة لإفساح المجال أمام وقف كامل لإطلاق نار

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قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن أربعة رهائن إسرائيليين وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل إفساح المجال أمام وقف كامل للحرب الدامية المستمرة بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من عام.

ويأتي هذا التصريح عشية جولة محادثات جديدة حول وقف إطلاق النار الأحد في قطر بين الإسرائيليين والأميركيين والقطريين.

واقترح السيسي الذي تعد بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب “وقفا لإطلاق النار لمدة يومين. يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الاسرائيلية ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الاجراءات في القطاع وصولا لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات”.

ولم يذكر ما إذا كانت الخطة قد عرضت رسميا على إسرائيل أو حماس.

وتتوسط مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة منذ أشهر في محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار دون تحقيق نجاح يذكر.

كما يأتي المقترح في الذكرى السنوية وفق التقويم العبري لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف 1206 قتلى غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى معطيات رسمية. كما خطف في الهجوم 251 شخصا ما يزال 97 منهم في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.

وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية الدامية والمدمرة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 42924 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد أنه “لا يمكن تحقيق جميع الأهداف من خلال العمليات العسكرية وحدها… للقيام بواجبنا الأخلاقي بإعادة رهائننا إلى منازلهم، سيتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة”.

– “رد مناسب” –

وغداة الضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في إيران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد أن الجمهورية الإسلامية “لا تسعى إلى الحرب” لكنه تعهد “برد مناسب” على غارات الدولة العبرية، رغم دعوات التهدئة في مواجهة خطر التصعيد الإقليمي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الهجوم “الدقيق والقوي” على إيران “حقق كل أهدافه”.

وقال نتانياهو إن القوات الجوية قصفت “قدرات دفاعية إيرانية” من بينها مواقع “تصنيع صواريخ”.

وبحسب الجيش الإيراني، خلّفت الضربات “أضرارا محدودة” وقتلت أربعة عسكريين.

في هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تلقت “إشارات” على وقوع هجوم قبل الضربات الإسرائيلية، مؤكدا أنه تم اتخاذ “الإجراءات اللازمة”.

وفي حين هددت إسرائيل إيران بجعلها “تدفع ثمنا باهظا” إذا ردّت، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي أن جيشه “يمكن أن يفعل أكثر من ذلك بكثير” وأنه “مستعد لمواجهة أي سيناريو”.

هذا ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بطلب من إيران اجتماعا طارئا الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وشدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد على أنه ينبغي عدم “التضخيم ولا التقليل” من الضربات الإسرائيلية.

وشنّت إسرائيل السبت غارات جوية على مواقع عسكرية في إيران ردا على هجوم طهران الصاروخي على أراضيها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. كما قالت إنه جاء ردا على هجمات حزب الله وحماس المدعومين من إيران.

وبررت طهران هجومها بالانتقام لاغتيال الدولة العبرية الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله واللواء في الحرس الثوري عباس نیلفروشان في بيروت، وكذلك رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية الذي قتل في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل.

– “معاناة لا تحتمل” –

في هذا السياق المتوتر، صدمت شاحنة في رمات هشارون في إسرائيل أشخاصا في محطة للحافلات قرب مقر الموساد وقواعد استخباراتية أخرى. وقتل في الحادثة شخص وأصيب نحو ثلاثين فيما أشادت حماس بما قالت إنها “عملية دهس”.

في قطاع غزة، أفاد شهود عيان بشن إسرائيل سلسلة غارات شمالا، خاصة في جباليا حيث تتركّز العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد الدفاع المدني في غزة الأحد مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية طالت مدرسة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في شمال القطاع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن “الصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة” في شمال قطاع غزة.

وقال إن “معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل”.

وعلى الأرض، قال بلال الهاجري أحد سكان شمال غزة “نحن نموت بسبب الحصار الخانق والمجاعة”، مضيفا “لا أحد منا بإمكانه مغادرة المنزل لتأمين الطعام والشراب”.

وتابع “كل من يغادر يتم استهدافه”.

– غارات إسرائيلية دامية على لبنان –

ركز الجيش الإسرائيلي عملياته على لبنان من خلال شنّ غارات جوية مكثفة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، بعدما فتح حزب الله جبهة “إسناد” لغزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتبادل القصف عبر الحدود مع الدولة العبرية لمدة عام.

كما أعلن الجيش هجوما بريا منذ 30 أيلول/سبتمبر في جنوب لبنان حيث قال إن 37 من جنوده قتلوا في معارك مع حزب الله خلال شهر تقريبا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 21 شخصا الأحد على الأقل في غارات شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان.

وأفادت الوزارة عن سقوط “7 شهداء و24 جريحا في حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي على عين بعال، و”5 شهداء وجريح بسبب غارة العدو الإسرائيلي على البرج الشمالي”، و”9 شهداء و38 جريحا في حصيلة نهائية لغارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الأحد تحذيرات جديدة لسكان قرى عدة في جنوب لبنان بوجوب الإخلاء منبّها إلى أنه سيضرب أهدافا لحزب الله فيها.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس التحذير الموجه لسكان 14 قرية في جنوب لبنان قائلا “عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وكان الجيش الإسرائيلي طلب قُبيل ذلك من سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية إخلاء منازلهم، متحدثا عن وجود “منشآت ومواقع تابعة لحزب الله”.

أسفرت الحرب عن مقتل 1620 شخصا على الأقل في لبنان منذ 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لفرانس برس يستند الى بيانات وزارة الصحة. كما تسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

بور-شي/لين-ود-ح س/ود/سام