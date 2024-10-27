مصر تقترح هدنة ليومين في غزة مع تبادل رهائن إسرائيليين بسجناء فلسطينيين

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من نضال المغربي

القاهرة 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد إن القاهرة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في غزة من أجل تبادل أربع رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ببعض السجناء الفلسطينيين، وذلك في الوقت الذي أدت فيه ضربات عسكرية إسرائيلية إلى مقتل 45 فلسطينيا في أنحاء القطاع.

وجاء الإعلان عن هذا المقترح في الوقت الذي شهدت فيه قطر يوم الأحد استئناف جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في غزة بمشاركة مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في القاهرة “مصر في خلال الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلي تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين يتم (خلالهما) تبادل أربع رهائن مع أسرى”.

وأضاف “ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولا إلي إيقاف كامل لإطلاق النار”.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من إسرائيل أو حماس، لكن مسؤولا فلسطينيا قريبا من جهود الوساطة قال لرويترز “أتوقع أن تستمع حماس إلى العروض الجديدة، لكنها لا تزال مصممة على أن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب وخروج القوات الإسرائيلية من غزة”.

وتقول إسرائيل إن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على قدرات حماس العسكرية والإدارية في غزة.

وتقود الولايات المتحدة وقطر ومصر مفاوضات لإنهاء الحرب التي اندلعت بعد أن شن مقاتلو حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في غزة.

ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة على غزة تسببت حتى الآن في مقتل ما يقرب من 43 ألف شخص وتدمير القطاع المكتظ بالسكان.

وقال مسؤول مطلع لرويترز في وقت سابق يوم الأحد إن المحادثات في قطر ستسعى للتوصل إلى اتفاق قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن لدى حركة حماس مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين.

وأضاف المسؤول أن المحادثات تهدف إلى إقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف القتال في قطاع غزة لمدة تقل عن شهر، على أمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر استدامة.

وسقط 43 على الأقل من قتلى يوم الأحد في شمال غزة. وتقول إسرائيل إن قواتها عادت إلى شمال القطاع للقضاء على مقاتلي حركة حماس الذين أعادوا تنظيم صفوفهم هناك.

* محنة “لا تطاق” في شمال غزة

قالت الأمم المتحدة إن محنة المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة “لا تطاق” وإن الصراع “يستمر دون مراعاة تذكر لمتطلبات القانون الدولي الإنساني”.

وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان “يشعر الأمين العام (أنطونيو جوتيريش) بالصدمة إزاء المستويات المروعة للوفيات والإصابات والدمار في الشمال حيث يُحاصر المدنيون تحت الأنقاض ويُحرم المرضى والجرحى من الرعاية الصحية المنقذة للحياة وتفتقر الأسر إلى الغذاء والمأوى، وسط تقارير عن تشتت شمل الأسر واحتجاز الكثيرين”.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تعرقل جهود توصيل الغذاء والدواء وغير ذلك من الإمدادات الإنسانية الأساسية، مما يعرض حياة الناس للخطر وأن الدمار والحرمان الناجمين عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال يجعلان الحياة هناك غير محتملة.

وتقول إسرائيل إن العمليات التي تنفذها قواتها تتسق مع القانون الدولي وإنها تستهدف مسلحي حماس الذين يندسون بين السكان المدنيين لاستخدامهم دروعا بشرية، وهو ما تنفيه حماس.

وتنفي إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة وتحمل المنظمات الدولية مسؤولية مشكلات توزيعها بينما تتهم حماس بسرقة قوافل المساعدات.

* التركيز على جباليا

قال مسعفون ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الرسمية في وقت سابق من يوم الأحد إن 20 شخصا قتلوا في غارة جوية على منازل في مخيم جباليا الذي يشهد هجوما عسكريا إسرائيليا مستمرا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأضاف المسعفون أن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي عائلات فلسطينية نازحة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة أدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 20 آخرين، كثير منهم في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام فلسطينية أفرادا يهرعون إلى موقع انفجار للمساعدة في إجلاء مصابين بينما تناثرت جثث على الأرض وحمل البعض أطفالا جرحى بين أذرعهم قبل نقلهم في إحدى السيارات. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من هذه اللقطات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى التقرير المتعلق بالهجوم على المدرسة.

وكان من بين قتلى الهجوم على المدرسة ثلاثة صحفيين هم سائد رضوان رئيس قسم الإعلام الرقمي في قناة الأقصى التابعة لحماس وحنين محمود بارود الصحفية في مؤسسة القدس وحمزة أبو سلمية الصحفي بوكالة سند للأنباء، وفقا لوسائل إعلام تابعة لحركة حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه قتل أكثر من 40 مسلحا في منطقة جباليا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فضلا عن تفكيك بنية تحتية وضبط كميات كبيرة من العتاد العسكري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع على جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في شمال القطاع أدت حتى الآن إلى مقتل نحو 800 شخص.