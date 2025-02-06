مصر تقول إنها لن تكون طرفا في أي مقترح يؤدي لتهجير الفلسطينيين

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية‭ ‬يوم الخميس إن مصر ترفض أي مقترح يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وإنها لن تكون طرفا في أي اقتراح من هذا القبيل.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة للسيطرة على القطاع الذي مزقته الحرب ودعوته لمصر لاستقبال الفلسطينيين.

ونددت مصر، التي تشترك في حدود مع القطاع الصغير، بإبداء وزراء إسرائيليين دعمهم لخطة إنشاء “ريفييرا في الشرق الأوسط” في قطاع غزة تحت السيطرة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر الجيش يوم الخميس بإعداد خطة للسماح بالرحيل الطوعي لسكان غزة من القطاع.

وفي إشارة على ما يبدو إلى الأمر الذي أصدره كاتس، قالت وزارة الخارجية إن مصر “تؤكد على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه كما يحرض على عودة القتال مجددا”.

وأضافت “تؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا”.

ومضى البيان قائلا “تشدد جمهورية مصر العربية أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها”.

وأكد البيان ضرورة “التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود”.