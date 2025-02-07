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مصر تكثف اتصالاتها مع الدول العربية للتأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الجمعة إن مصر، التي تشترك في الحدود مع قطاع غزة، تكثف اتصالاتها مع الدول العربية ومنها الأردن والسعودية والإمارات للتأكيد على رفض أية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وورد في البيان “بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية، اتصالات مكثفة لوزير الخارجية والهجرة مع عدد من وزراء الخارجية العرب

في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية”.

تأتي تلك الاتصالات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته التي تشمل سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ومطالبة مصر والأردن بتوطين سكانه على أراضيهما.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية