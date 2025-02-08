مصر تندد بالتصريحات الإسرائيلية عن إقامة دولة فلسطينية في السعودية

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القاهرة (رويترز) – نددت مصر يوم السبت بتصريحات مسؤولين إسرائيليين اقترحوا فيها إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، ووصفها بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بأنها “منفلتة”.

وقالت الوزارة “ترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، وتؤكد على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه”.

وأضافت “تشدد جمهورية مصر العربية على أن هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وإفتئاتا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقا لخطوط الرابع من يونيو 1967”.

وبدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مازحا الأسبوع الماضي بينما كان يجري مقابلة مع القناة 14 عندما أخطأ المحاور وقال “الدولة السعودية” بدلا من “الدولة الفلسطينية” قبل أن يصحح هذا الخطأ.

وتدارك نتنياهو الموقف وقال “دولة فلسطينية”.

وأضاف نتنياهو مبتسما خلال المقابلة التي أجريت في واشنطن “إلا إذا كنت تريد (إقامة) الدولة الفلسطينية في السعودية، فإن لديهم مساحات شاسعة من الأراضي”.

ولم تشر مصر في بيانها إلى نتنياهو بشكل مباشر، لكنها عدت التصريحات “تجاوزا مستهجنا وتعديا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة”.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة من إسرائيل وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد نقل الفلسطينيين إلى بلاد أخرى منها مصر والأردن. وتريد الدول العربية تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وقال ترامب في وقت لاحق إن الرياض لا تطالب بدولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. لكن السعودية رفضت تصريحاته وقالت إنها لن تقيم علاقات مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية.

ورفض القادة الفلسطينيون على مدار السنوات الماضية أي اقتراح بمغادرة الفلسطينيين قطاع غزة، الذي يريدون أن يشكل جزءا من دولتهم المستقلة. كما رفضت الدول العربية المجاورة هذا الاقتراح منذ بدء الحرب في غزة.

ولقيت خطة ترامب تنديدا عالميا، إذ قال زعماء إقليميون وعالميون إن مثل هذه الخطوة ستهدد استقرار المنطقة. وقال ترامب ييوم الجمعة إنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ خطته للسيطرة على غزة وإعادة تطويرها.