مصر تنفي صلتها بناقلة النفط الروسية التي غرقت في البحر المتوسط

القاهرة 4 مارس آذار (رويترز) – نفت وزارة البترول المصرية أي صلة لها بناقلة الغاز الروسية التي غرقت في البحر المتوسط اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان “الناقلة لم تكن متجهة إلى أي ميناء مصري وغير مرتبطة بأي تعاقدات لتوريد الغاز إلى مصر”.

واتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة السفينة التي غرقت في المياه بين ليبيا ومالطا بعد اشتعال النيران فيها قبل يوم.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن لا علاقة لها بهذه الناقلة، مؤكدة أنها كانت في طريقها إلى ميناء بورسعيد المصري.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)