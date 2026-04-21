مصر والأردن وعّمان تبدي تضامنها مع الإمارات بعد الإعلان عن تفكيك “تنظيم إرهابي” فيها

دانت دول وهيئات عربية من بينها مصر والأردن وعُمان “المخطط الإرهابي” الذي استهدف أمن واستقرار الإمارات، بعدما أعلنت أبوظبي تفكيك تنظيم قالت إنه مرتبط بإيران وكان يخطط لتنفيذ أعمال “إرهابية وتخريبية ممنهجة” في البلد، وإلقاء القبض على عناصره.

ونشر جهاز أمن الدولة الإماراتي الإثنين صور وأسماء 27 شخصا، وأكّد في بيان “تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة”.

في القاهرة، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الاثنين “تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها”.

وشدّدت مصر على “أن أمن واستقرار دولة الإمارات يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية”.

وأعربت سلطنةُ عُمان عن “إدانتها واستنكارها لأيِّ أعمال أو مخططات تستهدف أمن واستقرار دولة الإماراتِ العربية المتحدة، أو التدخلَ في شؤونها الداخلية”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية “دعمها لكل ما تتخذه (الإمارات) من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها”.

هت/رض