مصر والإمارات ترحبان باتفاق أمريكا وإيران وتؤكدان ضرورة تنسيق المواقف العربية

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القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) – رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال محادثات اليوم الاثنين في القاهرة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الزعيمين “بحثا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوافقا على أهمية مواصلة تنسيق المواقف العربية للحفاظ على أمن ومصالح الدول العربية في المرحلة المقبلة”.

وأضاف “جدد الرئيس موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دولة الإمارات… مشددا على أن أمن الإمارات ودول الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة”.

وتضررت الإمارات من الحرب بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل وتعرضت لضربات إيرانية استهدفت بنية تحتية للشحن والطاقة.

والشهر الماضي، قالت وكالة أنباء الإمارات إن السيسي استعرض، خلال زيارة لأبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات “من أجل الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات”.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني)